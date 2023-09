Skra Bełchatów wygrywa 5. Memoriał im. Janusza Sikorskiego w Częstochowie.

5. Memoriał im. Janusza Sikorskiego w Częstochowie

- Trenera Janusza Sikorskiego poznałem osobiście jak przychodziłem do AZS-u Częstochowa i jako student musiałem zdać praktyki w szkole. On pracował w Technikum Samochodowym przy ul. Św. Augustyna - wspomina Panas.

Janusz Sikorski w połowie lat 80 rozpoczął pracę w częstochowskim AZS-ie, gdzie święcił triumfy w siatkówce młodzieżowej, następnie pracował także Norwidzie, gdzie przez lata był wychowawcą wielu siatkarskich pokoleń. Zmarł po ciężkiej chorobie 5 maja 2019 roku. Od tamtej społeczność Norwida organizuje, coroczny Memoriał. W ostatnich latach był to turniej młodzieżowych, tym razem zwiększono rangę memoriału, ponieważ do Częstochowy poza gospodarzem-beniaminkiem Plusligi przyjechała Skra Bełchatów, Barkom Lwów oraz VK Ostrava.

- To był świetny fachowiec, znakomity człowiek i pedagog, dlatego chcemy kultywować pamięć o Nim - mówi Radosław Panas.

Dwudniowy turniej to także przedsmak rozgrywek plusligowych, które wracają do Częstochowy po 6 latach. Exact Systems Hemarpol Częstochowa miał niewiele czasu na przygotowanie do rozgrywek oraz skompletowanie kadry pozwalającej na skuteczną walkę o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, jednak jak zaznacza nowy prezes klubu Lesław Walaszczyk - "Chcę oglądać zespół ambitny walczący o każdą piłkę...".

Memoriał to był także doskonały moment na oficjalną prezentację nowego zespołu, który będzie walczył na parkietach ligi mistrzów Europy. Do zespołu dołączyli: Oskar Espeland (Norwegia), Byron Keturakis (Kanada), Bartłomiej Janus, Piotr Hain, Łukasz Rymarski, Marcin Jaskuła, Dawid Dulski, Kaleb Jenness (USA), Aymen Bouguerra (Tunezja). Kapitanem zespołu pozostał Rafał Sobański.