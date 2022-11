Śladami nieoczywistej Warszawy. Spacer prawobrzeżną stolicą to prawdziwe spotkanie z historią

Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta czy Łazienki Królewskie. To miejsca znane nie tylko niemal wszystkim mieszkańcom Warszawy, ale także całego kraju. Te najbardziej rozpoznawalne obiekty, owszem, warto odwiedzić podczas spaceru czy krótkiego wypadu do stolicy. Jednak w największym mieście w Polsce są też inne obszary, które swoją atmosferą i ofertą zainteresują niejednego turystę. Jednym z nich jest Praga. Jej potencjał dostrzegli między innymi dziennikarze brytyjskiego „The Independent”, umieszczając ją stosunkowo niedawno na liście 10 „najfajniejszych” dzielnic Europy. I wcale to nie dziwi!

Przystanek Praga-Północ

Wiele szeroko znanych atrakcji Warszawy znajduje się po lewej stronie Wisły. Jednak znaczna część z nich wcale nie ma długiej historii – jest wynikiem powojennej odbudowy. Niemcy, tłumiący Powstanie Warszawskie, według szacunków, zburzyli nawet ok. 85 proc. tej części miasta. Znacznie mniej wówczas ucierpiała prawobrzeżna stolica, z Pragą na czele. Przez lata zapomniana, a położona rzut beretem od Starego Miasta. Wystarczy przejść Most Śląsko-Dąbrowski i po kilkuminutowym spacerze od Placu Zamkowego zameldować się na terenie tej niezwykłej dzielnicy. Od czego zacząć? Interesującym wyborem będzie spacer „dzikim” brzegiem Wisły – w niewielu miastach świata, w samym centrum dostępna jest unikalna przyroda, objęta ochroną w ramach programu Natura 2000. To też niesamowite widoki. Mistrz Canaletto, najznakomitszy malarz stolicy, chętnie spoglądał na Warszawę właśnie od strony Pragi, co widoczne jest w jego pracach (do 10 grudnia 2023 r. na Zamku Królewskim dostępna jest wystawa z okazji 300. rocznicy urodzin artysty).