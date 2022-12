Śląsk: Gdzie kupisz dom najtaniej, a gdzie najdrożej? Możesz być zdziwiony, jakie okolice są najdroższe! Sprawdź ranking 22 miast Barbara Romańczuk

Gdzie kupisz dom najtaniej, a gdzie najdrożej w Śląskiem? Odpowiedź może być zaskakująca. Wydawać by się mogło, że w województwie śląskim najdroższym miejscem do kupna nieruchomości są Katowice, jednak najwięcej zapłacimy w całkowicie innej części województwa. Jeśli planujesz kupno warto rzucić okiem gdzie w regionie najbardziej opłaca się szukać najniższych cen. Jak wyglądały ceny za metr kwadratowy w porównaniu do ubiegłego roku? Sprawdźcie