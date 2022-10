Śląsk. Wyroki w procesie kiboli Ruchu Chorzów. Trzech członków grupy Psycho Fans skazanych. Ile posiedzą? Red.

Nowe fakty Psycho Fans. We wtorek, 4 października Sąd Okręgowy w Katowicach wydał trzem oskarżonym kary od 3,5 do 8 lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich zostało skazanych m.in. za przynależność do tej grupy przestępczej, trzeci za włamanie do budynku klubowego Ruchu Chorzów. Wyrok jest nieprawomocny.