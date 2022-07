Śląskie Miraże w pięknej Pszczynie: kino plenerowe, joga o poranku, koncerty, food trucki....

Aż 75 proc. chorych na depresję nie podejmuje leczenia. Co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo. Według danych WHO na depresję cierpi ok. 300 mln ludzi na świecie, w Polsce - 1,8 mln. Tylko w 2021 roku 1496 dzieci (przed 18. rokiem życia) próbowało popełnić samobójstwo, a aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. Projekt „Dead Inside” ma na celu zwrócenie uwagi na słońce, które chowa ten cały ból i cierpienie w cieniu.

To wszystko napisali organizatorzy wystawy o depresji pt. „Słońce chowa blizny w cieniu” (Dead Inside). Można będzie oglądać ją już od czwartku, 28 lipca, do końca festiwalu w urokliwej herbaciarni na wyspie w pałacowym parku pszczyńskim.

W piątek i w sobotę (29-30 lipca) w parku pszczyńskim wyświetlone będą dwa filmy: thriller „Wróg doskonały” francusko-hiszpańsko-niemieckiej produkcji z udziałem Tomasza Kota (piątek, godz. 22) oraz włoska komedia pt. „(Nie)długo i szczęśliwie” (sobota, godz. 23).