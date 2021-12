Oto 18 rzeczy, które najbardziej denerwują polskich kierowców. To ich doprowadza do szału

Co nas wkurza za kółkiem?

Co Państwa najbardziej denerwuje, gdy siedzicie za kołkiem? Korki, inni kierowcy, a może stan dróg? Prowadząc auto jesteśmy skupieni na tym, by robić to bezpiecznie i nie zagrażać przy tym innym użytkownikom dróg. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy najwięksi stoicy za kierownicą tracą kontrolę nad sobą. Przekleństwa, wymachiwanie rękami i inne, często niezbyt kulturalne zachowania są ich skutkiem.