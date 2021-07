Służby niemedyczne walczą o podwyżki. Pracownicy szpitala to też administracja, salowe i sprzątaczki. Piszą list otwarty do ministra zdrowia

Pracownicy niemedyczni walczą o wzrost płac i równe traktowanie

Pracownicy niemedyczni, 15 lipca, napisali list do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Domagają się dodatku covidowego i wzrostu płac. To inicjatywa Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, których pracownicy nie rozumieją dyskryminacji referentów, statystyków, sekretarek, rejestratorek medycznych, pracowników kadr, księgowości, zaopatrzenia, sprzątaczek, salowych, pomocy laboratoryjnej, pracowników centralnych sterylizacji, informatyków oraz obsługi technicznej. Ci pracownicy szpitali pomijani są we wszelkich dodatkach czy wzrostach pensji, a pracują równie ciężko i są częścią danych szpitali. Bez ich pomocy placówki nie mogłyby funkcjonować.

- Ci pracownicy są niedofinansowani i niedocenieni od dawna. Zgadzam się, że priorytetem jest zabezpieczenie medyczne szpitali i i funkcjonowania placówek pod względem medycznym, czyli lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu, ale stanowimy jedną całość. Już obserwujemy od dawna, że coraz mniej osób chce pracować jako służba niemedyczna w szpitalu, widoczne są też odejścia pracowników administracyjnych - mówił podczas briefingu prasowego przed Sosnowieckim Szpitalem Miejskim Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.