Sosnowiec. SmogoBus zakończył kursowanie po mieście. Mieszkańcy skorzystali z pomocy urzędników

SmogoBus zakończył kursowanie w Sosnowcu

W marcu i kwietniu po kilku dzielnicach Sosnowca jeździł hybrydowy autobus SmogoBus. Była to kolejna miejska akcja, dzięki której powietrze w Sosnowcu mogłoby być czystsze. Specjalny bus odwiedzał te dzielnice, w których problem ze smogiem jest największy oraz te, w których jest najwięcej domów jednorodzinnych. Pierwszy kurs został wykonany 5 marca, a ostatni 16 kwietnia. Odwiedzono Porąbkę, Klimontów, Ostrowy Górnicze, Maczki, Stary Sosnowiec i Jęzor. Do mieszkańców trafiło 10 tysięcy ulotek z informacjami o programach, z których można pozyskać dofinansowanie jeszcze zanim wystartowano z autobusem.

W SmogoBusie na mieszkańców czekali urzędnicy z Wydziału Ekologii sosnowieckiego urzędu, którzy odpowiadali na wszystkie pytania związane z dotacjami, a także pomagali zainteresowanym odpowiednio wypełnić wniosek.

- Mogę potwierdzić, że dzięki Smogobusowi udało nam się podpisać kilkadziesiąt umów. To, że autobus już nie kursuje nie oznacza, że to koniec przyjmowania wniosków. Nadal gorąco zachęcamy do kontaktu z nami. Pula środków jest jeszcze bardzo duża – zachęca Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.