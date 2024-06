Spacer po parku Fazaniec w Bytomiu. Zieleń, śpiew ptaków i spokój. Potrzebujesz oddechu? Odwiedź go koniecznie!

Park Fazaniec - niecodzienny krajobraz

Fazaniec znajduje się między dwiema dzielnicami Bytomia: Bobrkiem i Szombierkami. Jest duży: jego powierzchnia liczy 18 hektarów. W 1987 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Co go odróżnia od wielu znanych parków krajobrazowych? A to, że jest dość nietypowy. Cechuje go bowiem bardzo duże zróżnicowanie w ukształtowaniu powierzchni. Są tu dwa wąwozy (miejscami głębokie na kilkanaście metrów), które zbiegają się i zamykają w płaskie wzniesienie z łąką. Widząc strome skarpy porośnięte gęsto drzewami, człowiek czuje się tu momentami trochę jak... w górach. Złudzenie to pogłębiają rozsiane tu ówdzie głazy, powalone pnie drzew, płynące strumyki i nieustający śpiew ptaków.

Zieleń, śpiew ptaków i spokój. Potrzebujesz oddechu? Odwiedź go koniecznie! Katarzyna Wiśniewska-Lewicka

Bardzo szybko można zapomnieć, że jest się w dużym mieście, w sercu śląskiej aglomeracji. W parku są miejsca, które wyglądają tak, jakby nie dotknęła ich ludzka ręka. Oczywiście to złudzenie. W 2019 roku zakończyła się jego rewitalizacja, której efektem są wyremontowane alejki, pokryte naturalnym kruszywem lub kostką granitową, wyregulowane cieki wodne, nowe drzewa i krzewy, a także tarasy widokowe.