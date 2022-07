Sponsorem tytularnym Zagłębiowskiego Parku Sportowego będzie ArcelorMittal Poland. Nadal jednak nie jest znana przyszła nazwa obiektu

- Jednym z celów odpowiedzialności biznesu ArcelorMittal Poland jest aktywna obecność w życiu społeczności, w których mamy swoje oddziały - to w końcu tam mieszka większość naszych pracowników. Od początku naszej obecności w Polsce angażujemy się w różne projekty społeczne. Jesteśmy hutnikami, a stal, którą produkujemy odgrywa bardzo istotną rolę w codziennym życiu każdego człowieka, a te obiekty sportowe są jednym z najlepszych przykładów zastosowania stali - to co nazywamy „tworzywem nowoczesnego świata”. Możemy powiedzieć, że łączy nas „stalowe” serce - mówi Sanjay Samaddar prezes Zarządu ArcelorMittal Poland.

Po co firmie hutniczej inwestycje w sport? Jak twierdzi prezes ArcelorMittal Poland to dla firmy szansa na bycie bliżej mieszkańców Zagłębia.

Jak twierdzi prezes, nie bez znaczenia jest fakt, że relacje firmy z władzami miasta Sosnowca zawsze były dobre. - To pozwala wierzyć, że współpraca z Zagłębiowskim Parkiem Sportowym będzie sukcesem. Mamy nadzieję, że ten kompleks będzie dobrze służyć nie tylko mieszkańcom Sosnowca, ale i całego regionu, a może i nawet naszego regionu - podsumował prezes ArcelorMittal Poland. Firma jest właścicielem dawnej Huty Katowice, ale i zakładów w Świętochłowicach, Sosnowcu, w Krakowie (Huta im. Sędzimira) oraz w Chorzowie. Grupa ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i wiodąca firma wydobywcza, powstała w 2006 r. w wyniku fuzji największych na świecie firm stalowych: Mittal Steel i Arcelor. Firma jest globalna, działa w 60 krajach i ma zdolności produkcyjne na poziomie 100 mln ton stali rocznie.

Zagłębiowski Park Sportowy powstaje od czterech lat

Zagłębiowski Park Sportowy to kompleks obiektów, który od czterech lat powstaje w Sosnowcu. To obiekty spełniające wymogi polskich i międzynarodowych federacji sportowych: stadion piłkarski (11 600 miejsc), stadion zimowy (2 545 miejsc) i hala sportowa (3502 miejsc). A wszystko to na obszarze 15ha. Budowa rozpoczęła się na wiosnę 2019 roku.

Obecnie na stadionie widać już piękną zieloną murawę, podlewaną automatycznie przez system zraszaczy. Sporo dzieje się również przed samym obiektem. Zagospodarowywana jest przestrzeń wokół stadionu.

Przed obiektami powstaną 672 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 8 parkingów dla autobusów oraz 6 parkingów dla wozów transmisyjnych. Widać już wyasfaltowane alejki. Cały kompleks mieści się 15 ha terenów niedaleko Górki Środulskiej w Sosnowcu. Gdy zostanie ukończony do dyspozycji uczestników imprez sportowych będą restauracje, punkty gastronomiczne, punkty sprzedaży, muzeum sportu i wiele innych atrakcji. Na stadionie znajdą się loże VIP, sale do spotkań biznesowych.