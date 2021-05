Sprzątamy Wisłę! Również w ten weekend można zbierać śmieci na beskidzkich szlakach i dostać upominek

Wisła, wzorem innych miejscowości, zachęca do gruntownych, wiosennych porządków. W pierwszy weekend majowy udało się wspólnymi siłami i zaangażowaniem zebrać około 420 worków odpadów. Przede wszystkim na górskich szlakach, na których w ostatnim czasie bardzo zwiększył się ruch, a co za tym idzie – również ilość śmieci. Czas pandemii sprzyja spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu i górskim wędrówkom, jednak topniejący śnieg odkrył także mnóstwo śmieci, które „turyści” po sobie zostawili.

Akcja trwa od piątku do niedzieli 9 maja. Powstała specjalna mapa punktów, gdzie zebrane śmieci można zostawić. Co więcej – nadal za każdy zebrany worek można otrzymać upominki, które również przysłużą się przyrodzie – nasiona kwiatów miododajnych, sadzonki drzew czy karmniki dla ptaków.

Aby dostać taką nagrodę za sprzątanie, wystarczy zdjęcie zebranych worków wrzucić w komentarzu pod postem promującym akcję na miejskim profilu na Facebooku: Wystarczy kliknąć TUTAJ, a następnie zgłosić się do Centrum Edukacji Ekologicznej po odbiór. Za jeden zebrany worek uczestnik akcji otrzyma opakowanie nasion roślin, za dwa worki - sadzonkę świerka, a za trzy worki - drewniany karmnik lub budkę lęgową.

- Zapewne nagrody same w sobie nie zachęcą do wybrania się w teren, aby śmieci posprzątać, ale niech te upominki, to będzie taka forma podziękowania, a zarazem nauka zachowań proekologicznych i dbania o florę i faunę wokół nas. Warto zasiać fragment łąki kwietnej, zasadzić drzewko czy obserwować ptaki przylatujące do karmnika - podkreślają urzędnicy.