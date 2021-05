Srebrny jubileusz parafii świętych Franciszka i Klary w Tychach uczciła jubileuszowa msza

Dnia 16 maja 1996 roku, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, ówczesny metropolita katowicki erygował parafię tymczasową św. Franciszka i św. Klary w Tychach. W dekrecie erygującym czytamy m.in.: Nowa parafia powstała na terenie wyłączonym z parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Paprocanach. Jej granice stanowią: od wschodu ul. Beskidzka, od południa ul. Piłsudskiego, od zachodu ul. Krasickiego (obecnie Jana Pawła II) i ul. Orzeszkowej, od północy tory kolejowe. W granicach nowej parafii znajdują się ulice: Armii Krajowej 1-11 i 4-16, Jaracza, Krasickiego 40-60, Metalowa, Okrężna 7-13 i 16, Orzeszkowej 15-49 i 20-54, Paprocańska 73-103 i 74-132, Piłsudskiego nieparzyste 67-75, Poziomkowa, Przemysłowa i Składowa 3. Do czasu wybudowania nowego kościoła Msze św. i nabożeństwa w tej parafii będą odprawiane w kaplicy św. Franciszka i św. Klary. Nowo erygowana parafia należeć będzie do dekanatu Tychy Południe (dzisiaj Tychy Nowe). Wiernym nowo utworzonej parafii tymczasowej i ich duszpasterzom ksiądz arcybiskup udzielił błogosławieństwa. Dekret został podpisany 8 maja 1996 roku, w uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika.

Jubileusz 25-lecia parafii przypada w Roku św. Rodziny i św. Józefa. Ponadto wpisuje się w kolejny rok duszpasterski poświęcony Eucharystii pod hasłem „Zebrani na świętej wieczerzy”. Darem Opatrzności jest również fakt, że Jubileusz przypada w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego podobnie jak to było ćwierć wieku temu. Ta sama data i ta sama uroczystość w liturgii Kościoła. Świętowanie jubileuszu odbywa się również w stanie epidemicznym. Pandemia związana z covid-19 jeszcze się nie skończyła i jak na razie będziemy musieli żyć i funkcjonować w obecności koronawirusa. Zachowując przepisy sanitarne patrzymy dzisiaj na Pana Jezusa, który wstępuje do nieba. On też obiecał, że nie zostawi nas sierotami i ześle Ducha Świętego na Apostołów i uczniów.

(felieton napisany do parafialnej gazetki "Porcjunkula" na niedzielę, 16 maja 2021)