Strażnicy miejscy w Dąbrowie Górniczej dostali 10 nowych blokad na koła. Od października unieruchomili tym sprzętem prawie 140 samochodów

Kierowcy radzą sobie, jak mogą. Czasem faktycznie zostawią auto tam gdzie nie trzeba, na chodniku, trawniku albo wąskiej ulicy.

- Zgodnie z naszymi uprawnieniami możemy udzielać pouczeń, nakładać grzywny oraz kierować wnioski do sądu przeciwko kierowcom, którzy dopuszczają się parkowania niezgodnego z prawem lub nie stosują się do zakazu ruchu. Straż miejska może również unieruchamiać pojazdy popełniające wykroczenia. Robimy to poprzez zastosowanie urządzeń blokujących koła – mówi Tomasz Grabiwoda, zastępca komendanta dąbrowskiej Straży Miejskiej.