Studniówka 2023 maturzystów I LO im. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Polonez, szampan, dobra zabawa i niespodzianki

Tradycyjnie więc na początek nie mogło zabraknąć podziękowań dla nauczycieli, wychowawczyń maturalnych klas, a także rodziców, zaangażowanych w przygotowanie tej wyjątkowej imprezy. Był też oczywiście polonez oraz lampka szampana. Nie zabrakło również życzeń spełnienia życiowych planów i udanego w końcowym rezultacie, majowego “starcia” z zadaniami i pytaniami na egzaminie dojrzałości. Nie tylko od dyrektora I LO Beaty Bończak, ale także prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka, który również jest absolwentem tej dąbrowskiej szkoły średniej. Wyniki matury mogą się bowiem okazać przepustką na wymarzone studia czy też zagraniczny wyjazd, by tam kontynuować edukację.

To ważne dla wszystkich wkraczających w dorosłość uczniów i uczennic szkół średnich wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 19.30 w sali bankietowej ALFA w Mierzęcicach. Ta bardzo chętnie gości młodych ludzi z całego Zagłębia i nie tylko. Tym razem w swoich murach przyjęła maturzystów pięciu klas I LO im. W. Łukasińskiego, a także grono nauczycielskie szkoły.

Część taneczną balu rozpoczął brawurowy występ szkolnego zespołu, który wykonał kilka znanych i lubianych utworów. Wszyscy ochoczo ruszyli na parkiet, by bawić się doskonale do samego rana. Nie zabrakło muzycznych hitów, piosenek do tańca szalonego i tego bardziej spokojnego. Oczywiście nie mogło zabraknąć niespodzianek: pokazu tanecznego, utrzymanego w humorystycznym tonie, w wykonaniu maturzystów, a także prezentacji muzycznej w wykonaniu zaproszonego gościa.