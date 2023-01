Studniówka 2023 Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Maturzyści zatańczyli poloneza i ruszyli do zabawy. Zobaczcie Robert Lewandowski

To już trzecia tegoroczna studniówka maturzystów z rybnickiego Tygla. Tym razem bawili się uczniowie z klas 4EG, 4GUG i 4PZG RL Zobacz galerię (106 zdjęć)

To była wyjątkowa noc dla maturzystów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Tym razem na studniówce w restauracji w Ochojcu bawili się uczniowie z klas 4EG, 4GUG i 4PZG. Były krótkie podziękowania, wspólny toast i oczywiście tradycyjny polonez. Potem maturzyści ruszyli do zabawy, która trwała do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z tej niezwykłej imprezy.