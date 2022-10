Świerklany: Zderzenia aut na Kościelnej. Na szczęście nikt nie został ranny FOTO

Do fatalnie wyglądającej kolizji doszło w sobotę, około godziny 12, na skrzyżowaniu ulicy Boryńskiej i Kościelnej w gminie Świerklany.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżujący autami zostali na miejscu przebadani, nie było konieczności zabierania ich do szpitala - mówią nam strażacy.

W rejonie tego skrzyżowania często dochodzi do zderzeń i kolizji. To dość newralgiczne miejsce, ale na szczęście tym razem obyło się bez osób poszkodowanych. Policja zajmie się teraz ustaleniem co było przyczyną kolizji.