Szkoły gotowe na początek roku szkolnego w pandemii. Co czeka młodzież w IV LO w Rybniku?

Dotąd pod koniec sierpnia w szkołach prowadzono jeszcze kosmetyczne prace po małych remontach, przed pierwszym dzwonkiem myto sale lekcyjne, układano plan zajęć. W tym roku przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego wyglądają zupełnie inaczej. Dyrektorzy placówek oświatowych dokładają starań, by zrealizować wytyczne MEN, MZ i GIS i przygotować szkoły i przedszkola na nauczanie w czasie epidemii koronawirusa. Jak wygląda szkoła gotowa na rozpoczęcie roku szkolnego w zupełnie nowej rzeczywistości? Co czeka młodzież 1 września 2020? Sprawdziliśmy w IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, po którym oprowadziła nas dyrektor Małgorzatą Wróbel.