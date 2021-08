Szpital Żywiec uruchomił oddział kardiologii. Pacjenci chorzy na serce mogą liczyć na pełen zakres zabiegów

Uruchomiony oficjalnie we wtorek 17 sierpnia oddział kardiologii to dziewiąty już oddział wybudowanego w ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego i otwartego we wrześniu 2020 roku Szpitala Żywiec.

- To bardzo ważny moment. Tę wizję mieliśmy od wielu lat i cieszymy się, że wreszcie została urzeczywistniona – przyznał obecny w Żywcu dr Zahid Al Sabti, dyrektor generalny InterHealth Canada Limited, kanadyjskiej spółki, która wybudowała szpital w partnerstwie z powiatem żywieckim. - Czujemy się docenieni, że tak wielu znakomitych lekarzy zdecydowało się z nami współpracować. To dopiero pierwszy krok, bo mamy ambicję dalej się rozwijać. Naszą spółkę i powiat żywiecki łączą nas wspólne cele: rozwijać ten szpital i sprawić, by Żywiec na mapie Polski był placówką medyczną o najwyżej jakości – dodał.

Oddział kardiologii Szpitala Żywiec liczy 35 łóżek, w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką chorób serca, układu krążenia i chorób naczyniowych.