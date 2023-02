Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej wygrał ogólnopolski konkurs „Nasz Zabytek”. Miasto dostanie 1 mln zł na rewitalizację obiektu Paweł Kurczonek

Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej wygrał ogólnopolski konkurs „Nasz Zabytek” organizowany przez Fundację Most The Most. Nagrodą jest 1 mln zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na rewaloryzację pokopalnianego obiektu i przywrócenie go lokalnej społeczności. - Ta inwestycja zwróci uwagę rudzian na ważną część dzielnicy, zwróci uwagę na historię dzielnicy Ruda związaną z górnictwem, związaną z węglem – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.