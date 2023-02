Te rzeczy dostaniesz za darmo w Śląskiem. TOP 15 najciekawszych propozycji. Meble, odzież, opony, a nawet sokowirówka... Sprawdź! RED

TOP 15 darmowych rzeczy w województwie śląskim. Połowa lutego za nami, a ofert z kategorii "za darmo" na portalu OLX nie brakuje. Spośród kilkudziesięciu propozycji specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze. Wybrane przez nas rzeczy są użyteczne i zachowane w dobrym stanie. Meble, ubrania dla dzieci, opony, a nawet sokowirówka - to wszystko do odbioru na już, na terenie województwa śląskiego. Sprawdźcie sami, co może Wam się przydać!