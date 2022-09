Teatr Rozbark w Bytomiu zainaugurował nowy sezon artystyczny. Jakie spektakle znalazły się w programie?

- Teatr jest iluzją, która potrafi zabierać nas w inny wymiar. Jednocześnie dla twórców to realna przestrzeń codziennego wysiłku do wydobywania i kreowania fantazyjnych światów. Odrealnienie i konkret pracy scenicznej, fantazja i dotykanie realnych emocji, wyobraźnia i życie – między tymi biegunami tworzy się sztuka przypominająca właśnie zamki na piasku – przyznaje Anna Piotrowska i dodaje: - Bajkowe pejzaże, które czasem rozsypują się w dłoniach, a czasem pozwalają przebywać blisko wytworów własnej (lub cudzej) wyobraźni. Tytuł nowego sezonu odnosi się właśnie do tej sfery - marzeń, ulotności, tworzenia iluzji, ale i mocnej wiary we własne pragnienia. Wieloletnia praca artystyczna przekonuje mnie, że do realizacji marzeń potrzebne są silne fundamenty i przestrzeń do samostanowienia, wyrażania swoich myśli, światopoglądu i – co najważniejsze - emocji. To sprawia, że nasze marzenia nie są jedynie iluzją – nabierają mocy, stają się wyraziste i wiarygodne. Aż w końcu przestają być iluzją, a elementem naszej barwnej codzienności.