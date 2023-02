Teatr za Ukrainą. W rocznicę inwazji rosyjskiej na deskach Teatru Zagłębia wystawiony zostanie modnodram „Ona wojna”

„Ona wojna” to przejmujący monodram, w którym głos zabierają mieszkanki Ukrainy. Spektakl opowiada o wojnie, emigracji i próbach odnalezienia się w nowej rzeczywistości, jak i poradzenia sobie z kryzysem – także tym osobistym. „Ona wojna” to intymna wypowiedź Svitlani Melnyk, aktorki i współautorki scenariusza, poprzez videoart uzupełniona głosami ukraińskich kobiet.

Premiera monodramu „ONA WOJNA” odbyła się 15 lipca 2022 roku we Lwowskim Teatrze Lalek. Spektakl wielokrotnie gościł potem w różnych przestrzeniach Lwowa. Dzięki wsparciu finansowemu z ukraińskiego Funduszu Izolacji i Unii Europejskiej, wystawiono go również w Łucku, Iwano-Frankowsku, Odessie, Dnieprze, Charkowie i Kijowie. We wrześniu monodram zaproszono na odbywający się w Norymberdze TRIGGER Festival für Politik und Menschenrechte in Theater und Performance. W październiku z powodu ataku rakietowego odwołano występ w ramach lwowskiego Festiwalu Złoty Lew. W listopadzie w ogólnoukraińskiej telewizji Suspilne odbyła się premiera spektaklu w wersji wideo. Ukraińska Prawda uznała monodram „Ona wojna” za jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych czasu wojny.