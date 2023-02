To zjesz w IKEA w Katowicach. Tłumy i kolejki w... restauracji. Dlaczego jedzenie w sklepie jest tak popularne? SPRAWDZILIŚMY AKTUALNE MENU Alicja Miła

To już normalne, że do meblowego sklepu IKEA w Katowicach przychodzi się nie tylko po zakupy mebli. Ale też po to, by tanio zjeść prostego hod-doga i symbol szwedzkiej kuchni: klopsiki mięsne. Skąd taka popularność restauracji w IKEA? Zajrzeliśmy do menu! Zobaczcie, co tam się kryje