TOP 10 koncertów w woj. śląskim. Na co warto się wybrać? Jazz, muzyka klasyczna, metal, rock... Jest w czym wybierać!

W zeszłą niedzielę, 22 maja, odbyły się szanty w Bytomiu

Coś dla fanów muzyki filmowej – James Bond i klasyczne dzieła największych współczesnych kompozytorów

23 maja w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbędzie się wydarzenie „Bond In Concert”. W trakcie koncertu odegrane zostaną największe przeboje z niezwykle obszernego cyklu filmów o przygodach tajnego agenta Jej Królewskiej Mości. W programie m. in. „Live And Let Die” Paula McCartneya, „GoldenEye” z repertuaru Tiny Turner i „Skyfall”, za który Adele odebrała statuetkę Oscara.