TOP 15 śląskich miast z największą liczbą samochodów. To tutaj tworzą się największe korki

W tych śląskich miejscowościach jest najwięcej samochodów

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, liczba samochodów w polskich rodzinach stale się zwiększa, co można zauważyć właściwie na każdym kroku. Zapełnione parkingi i korki w drodze do pracy. To także codzienność wielu śląskich kierowców, którzy podróżują własnymi samochodami.

W ogólnopolskim rankingu miejscowości z największą liczbą samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, na pierwszych miejscach znajdują się miejscowości z województwa dolnośląskiego. To właśnie tam, prawie 94% mieszkańców niektórych miast posiada samochody. A jak to wygląda w województwie śląskim?