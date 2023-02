TOP 30 najpopularniejszych imion kobiet w Polsce. Czołówka niezmienna od stuleci. Liczba żeńskich imion zaskakuje

Ponad 22 tysiace imion żeńskich w Polsce

Oto najpopularniejsze imiona kobiet w Polsce. Czołówka niezmienna jest od wieków. Anny i Katarzyny dominują wśród Polek od setek lat. A jak wygląda popularność innych imion? Zerknęliśmy do bazy PESEL (dane na 31 stycznia 2023 roku), z której wynika, że kobiety mieszkające w Polsce i posiadające ten identyfikator używają aż ponad 22 400 imion. Ale tylko niespełna 470 imion noszonych jest przez co najmniej tysiąc pań. Cała reszta to w większości imiona pochodzące z całego świata, w różnej transliteracji, która sprawia, że jedno imię występuje w kilku wersjach. Ciekawostką może być fakt, że w całym kraju nie ma ani jednej pani, która miałaby jedno jedyne, niepowtarzalne imię. Za to aż 7,5 tysiąca imion powtarza się w Polsce tylko dwukrotnie.