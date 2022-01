Tydzień śląski na Expo w Dubaju. Jak wypadnie nasze województwo? Będą pokazy mody, koncerty, konferencje

Wystawa EXPO 2020 w Dubaju

W Dubaju trwa przełożona z uwagi na pandemię Światowa Wystawa EXPO 2020. Od 27 stycznia do 2 lutego w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski swoją prezentację ma województwo śląskie. Hasło przewodnie ekspozycji, “Silesia Land of Opportunity”, nawiązywać ma do motywu głównego polskiej prezentacji “Poland. Creativity inspired by nature” oraz strefy zwiedzania – “Poland. Land of Plenty”.