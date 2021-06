Tylko dwa miasta w województwie śląskim dofinansowują leczenie niepłodności metodą in vitro. To Częstochowa i Sosnowiec

Dziś, 2 czerwca obchodzimy Światowy Dzień in Vitro. Leczenie niepłodności tą metodą jest drogie i nie wszystkie pary mogą sobie na nie pozwolić. Do 2016 roku, leczenie było refundowane przez państwo. W województwie śląskim leczenie metodą in vitro jest refundowane tylko przez dwa miasta – Częstochowę i Sosnowiec. Dzięki programowi w obu miastach na świat przyszło już 76 dzieci. To nie wszystko, bo zapowiadają się kolejne narodziny. Polskie prawo dopuszcza leczenie tą metodą, ale nie refunduje jej kosztów.

Częstochowa była prekursorem w województwie śląskim Pierwszym miastem, które wprowadziło dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro była Częstochowa. Tu pary mogą ubiegać się o refundację tego procesu już od ponad ośmiu lat. W ubiegłym roku, w grudniu radni zgodzili się na przedłużenie trwania programu do 2023 roku.

Dzięki programowi w Częstochowie na świat przyszło już 53 dzieci. Jak policzono, w tej liczbie znalazło się 27 chłopców i 26 dziewczynek, w tym pięć par bliźniąt.

W Częstochowie pary, które ubiegają się o dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, muszą pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim i muszą być mieszkańcami Częstochowy. Ważne, by pary udokumentowały już wcześniejsze leczenie, które okazało się nieskuteczne i by zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Uczestnikom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu w wysokości do 5000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

Sosnowiec refunduje mieszkańcom leczenie od ponad czterech lat W Sosnowcu program leczenia niepłodności metodą in vitro funkcjonuje od ponad czterech lat. W tym roku radni ponownie zatwierdzili kontynuację programu na kolejne cztery lata. Miasto wyda na to w sumie 800 tysięcy złotych. Warunki przystąpienia do programu są bardzo podobne do tych, które obowiązują w Częstochowie.

Przez cztery lata z pomocy w staraniach o dziecko, skorzystało w mieście 139 par, urodziło się 23 dzieci i oczekiwane są kolejne narodzenia.

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego tzw. in vitro rozpoczął się w Sosnowcu w 2016 roku, po tym, jak ze wspierania par w leczeniu zrezygnowało państwo polskie. Objął wsparciem 160 par. Co roku z tej formy leczenia mogło skorzystać po 40 par. Choć nie można powiedzieć, że ta metoda jest w stu procentach skuteczna, to miasto ma tu swoje sukcesy.

- W programie który wciąż jeszcze trwa urodziło się już 23 dzieci. Czekamy na sześć kolejnych rozwiązań – mówi Anna Jedynak, pełnomocniczka prezydenta do spraw społecznych i zdrowotnych w Sosnowcu. – W sumie w całym programie było 37 ciąż. Chcemy nadal wspierać te pary, by jak najwięcej dzieci mogło się urodzić w naszym mieście – dodaje. Jak dodaje, w sosnowieckim programie zawsze jest komplet uczestników, 40 par rocznie. Są też listy rezerwowe.

W Polsce z problemem bezpłodności boryka się około 10 -15 procent populacji. Z czego dwa procent ma problemy już bezwzględnie wymagające wsparcia w staraniach o dziecko.

Nowy program polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024” zawiera zmiany w porównaniu z poprzednimi cyklami.

- To m.in. wprowadzenie dodatkowego kryterium kwalifikacji do programu, tj. rezerwy jajnikowej. Z informacji przekazywanych przez realizatorów programu wynika, iż z roku na rok do programu przystępują pary z bardzo niską rezerwą jajnikową, skutkującą niewielką szansą na uzyskanie ciąży metodą zapłodnienia pozaustrojowego – podkreśla Anna Jedynak. Jednocześnie w nowym programie znalazł się zapis umożliwiający zmianę kryterium wieku (aktualnie dotyczy kobiet w przedziale 23-40 lat) w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnionego przez podmiot realizujący program. - W latach poprzednich występowały sytuacje, gdy o udział w programie chciała ubiegać się kobieta poniżej 23. roku życia ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – dodaje Jedynak.

W obu miastach realizacją programów zdrowotnych zajmują się wyłonione w przetargach kliniki specjalistyczne.