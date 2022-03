Ukraińscy lekarze i całodobowa infolinia w języku ukraińskim w zawierciańskim szpitalu

Szpital Powiatowy w Zawierciu pomoże uchodźcom

Uchodźcy z Ukrainy, uciekający przed wojną, szukają schronienia na terenie całego kraju. Oprócz noclegu, najpotrzebniejszych artykułów i żywności, często potrzebują także opieki medycznej. Coraz częściej słyszy się o tym, że do kraju przybywają także kobiety w ciąży. One potrzebują stałej i profesjonalnej opieki lekarza. Taką znajdą w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Szpital uruchomił dla nich bezpłatną infolinię w języku ukraińskim. Mogą zostać skierowane na potrzebne badania, bądź na wizytę do ginekologa - przyjmie ich doświadczony lekarz mówiący w języku ukraińskim. Na ten numer mogą zadzwonić także osoby, których stan zdrowia nagle się pogorszy i potrzebują szybkiej pomocy lekarza.