Upamiętniono funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego z Ornontowic. Zostali zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Wydarzenie, które zorganizował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Urząd Gminy Ornontowice, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” Oddział w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, odbyło się w Świątyni Dumania – Parku Archanioła im. ks. Jerzego Kiełbasy w Ornontowicach (obok Parku Gminnego).

– Upamiętnienie to zawsze jest przypominanie, a musimy przypomnieć to, co było skazane na zapomnienie. O zbrodni katyńskiej mówimy kilkadziesiąt lat tak, jak powinniśmy. Nazywamy akty rozstrzelania, mordu i ludobójstwa. Jednak wciąż mało mówimy o imionach i nazwiskach. Są księgi częściowo już zidentyfikowanych osób, natomiast ciągle brakuje miejsc, które przypominają ludzi z konkretnych miejscowości. Stąd dzisiejsza uroczystość i odsłonięcie tablicy – powiedział Jan Kwaśniewicz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oddziału IPN w Katowicach.