Via Sport Diving Marina "Koparki". Niedzielny spacer zanurzony w turkusowej toni akwenu. Obejrzyj świat podwodnej głębi!

Podwodny świat akwenu Via Sport Diving Marina "Koparki"

Zobaczcie zdjęcia z podwodnego świata w akwenie Via Sport Diving Marina "Koparki" w Jaworznie. Październik, a tutaj lśni turkusowa toń wody. Podwodny świat, który na 18 metrach głębi otwiera bramy do nieco surrealistycznego miasta zatopionych sprzętów, wśród których dostojnie pływają ogromne okazy ryb. Jeśli chciałbyś pospacerować pod wodą, możesz to zrobić z nami! Zobaczcie ZDJĘCIA.

Niedzielny spacer zanurzony w turkusowej toni akwenu "Koparki"

Via Sport Diving Marina "Koparki" w Jaworznie to projekt funkcjonalnego kompleksu rekreacyjno-sportowego, wokół unikatowego w Polsce akwenu wodnego. Obecnie na tym terenie funkcjonuje rozwijająca się baza i szkoła nurkowa. Dzisiaj prezentujemy w galerii fotografie z nurkowego spaceru. Zajrzyjcie z nami do podwodnego świata. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Jak powstały "Koparki"? Znajdują się na terenie dawnego kamieniołomu "Gródek"

Jaworznicka baza nurkowa "KoparkI" znajduje się na terenie dawnego kamieniołomu "Gródek". Unikatowy obiekt powstał w 1997 roku, w wyniku zalania wyrobiska i znajdującego się w nim sprzętu. Dno zbiornika jest płaskie, a głęboka na 10 do 18 metrów turkusowa woda przyciąga nurków z Polski i zagranicy. Akwen doskonale nadaje się do przeprowadzania różnego rodzaju szkoleń nurkowych, a jego urozmaicone podwodnymi atrakcjami dno, stanowi ciekawe wyzwanie dla miłośników divingu. To jedno z najatrakcyjniejszych tego typu miejsc nurkowych w Polsce.

Nurkowe atrakcje

Wodne atrakcje, między innymi koparki czy ogromne łyżki, są specjalnie obojkowane. Zejście do wody jest możliwe poprzez przymocowane do brzegu akwenu drabinki oraz 3 pomostów z zanurzonymi na głębokości 5 metrów pływającymi platformami, które służą do ćwiczeń i nauki. Na terenie Diving Mariny funkcjonuje, oprócz bazy, szkoła nurkowania. Idea miejsca zakłada rozwój i powstanie rekreacyjno-sportowego obiektu nie tylko dla wielbicieli nurkowania - ale także dla miłośników innych aktywności i dyscyplin sportowych, bez ograniczeń ze względu na porę roku czy wiek.

Taakie ryby. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody