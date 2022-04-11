Відповідь Європи на Бучу. Що у п’ятому пакеті санкцій? Odpowiedź Europy na Buchę. Co zawiera piąty pakiet sankcji?

ЄС уже ввів чотири пакети санкцій і збирався узгодити декоративний п'ятий на минулих вихідних. Але після подій у Бучі, у вівторок Єврокомісія оголосила свої плани про посилення обмежень. До кінця тижня їх мають погодити посли всіх 27 країн найбільшого політичного та економічного союзу на планеті з населенням 450 млн людей. Тільки тоді п'ятий пакет набуде чинності. До цих країн також, швидше за все, приєднаються США та Великобританія
"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це мають бути дуже чіткі заходи", — заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він також поділився своїми планами координуватися з іншими країнами ЄС у цьому питанні.
Усі деталі нових обмежень були опубліковані в Офіційному віснику ЄС пізно ввечері 8 квітня. Після цього вони набули чинності.
"Ці останні санкції були ухвалені після звірств, скоєних збройними силами Росії в Бучі та інших місцях під російською окупацією. Ціль наших санкцій - зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які ухвалюють рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія коштує дорого", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Новий пакет європейських санкцій передбачає обмеження на імпорт із Росії на 10 млрд євро та на експорт до Росії приблизно на ту ж саму суму. Це невелика частка: до війни торгівля лише товарами між ЄС та Росією перевищувала 250 млрд євро на рік: ЄС купував на 160 млрд і продавав майже на 100 млрд. В пакет санкцій також мали включити: закриття портів для російських суден (з винятками для енергоресурсів та продовольства), закриття кордонів для російських та білоруських вантажівок та санкції проти ВТБ та ще трьох банків, вже відключених від SWIFT (всього відключено сім банків, з них чотири підконтрольні державі). Європейський союз додав також персональна санкції для доньок Путіна та олігархів Дерипаска та Ротенберга.
Unia Europejska nałożyła już piąty pakiet sankcji na Rosję za jej wojnę z Ukrainą. Chociaż nowe ograniczenia były omawiane zaraz po przyjęciu czwartego pakietu w połowie marca, Wszystko zmieniły jednak informacje o zabójstwach ludności cywilnej w Buczy. W ciągu kilku dni UE przygotowała piąty pakiet sankcji. Decyzja, ze wszystkimi szczegółami nowych ograniczeń, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE późnym wieczorem 8 kwietnia.
Kateryna Yakovleva
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