Відповідь Європи на Бучу. Що у п’ятому пакеті санкцій? Odpowiedź Europy na Buchę. Co zawiera piąty pakiet sankcji?

ЄС уже ввів чотири пакети санкцій і збирався узгодити декоративний п'ятий на минулих вихідних. Але після подій у Бучі, у вівторок Єврокомісія оголосила свої плани про посилення обмежень. До кінця тижня їх мають погодити посли всіх 27 країн найбільшого політичного та економічного союзу на планеті з населенням 450 млн людей. Тільки тоді п'ятий пакет набуде чинності. До цих країн також, швидше за все, приєднаються США та Великобританія

"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це мають бути дуже чіткі заходи", — заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він також поділився своїми планами координуватися з іншими країнами ЄС у цьому питанні.

Усі деталі нових обмежень були опубліковані в Офіційному віснику ЄС пізно ввечері 8 квітня. Після цього вони набули чинності.

"Ці останні санкції були ухвалені після звірств, скоєних збройними силами Росії в Бучі та інших місцях під російською окупацією. Ціль наших санкцій - зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які ухвалюють рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія коштує дорого", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.