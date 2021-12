W 2022 roku budżet Sosnowca będzie niższy, ale to rok oddania wielu ważnych i drogich inwestycji

Przyjęty budżet przewiduje dochody miasta na poziomie 1 094 299 116,93 zł oraz wydatki w wysokości 1 151 304 762,53 zł. Jak zwykle ważne będą kolejne inwestycje, a tych w 2022 roku nie zabraknie.

- Dziękuję radnym, którzy poparli ten budżet. 20 głosów „za” zobowiązuje, te 20 osób to w mojej ocenie osoby, które chcą pracować dla naszego miasta. Musimy teraz zrobić wszystko, aby udało nam się te założenia wdrożyć w życie. Miasto to nie polityka, nie partie polityczne, a nasi mieszkańcy. Chodniki, drogi, inwestycje, pomoc społeczna, edukacja, kultura. Tutaj nie ma miejsca na podziały. Jest miejsce na zmiany oraz wspólne działanie i to właśnie chcemy robić i robimy – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.