W Bytomskim Centrum Kultury odbędzie się koncert „Od nocy do nocy” w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz, dedykowany obywatelom Ukrainy

Już w niedzielę, 13 marca 2022 roku, o godzinie 17.00 odbędzie się w Bytomskim Centrum Kultury wyjątkowy koncert „Od nocy do nocy” w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz, dedykowany obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy. Początkowo wydarzenie miało być zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, jednak z uwagi na zaistniałą sytuację, stanie się okazją do wsparcia Ukraińców. Koncert, podczas którego artystka porwie swoją publiczność w świat musicali i dawnych filmów, będzie formą włączenia się w działania na rzecz poszkodowanych w wyniku wojny. Ceny biletów na muzyczne wydarzenie obniżono do symbolicznej złotówki, ale organizatorzy apelują, aby wspierać Ukrainę poprzez wpłacanie środków pieniężnych w ramach zbiórki, którą podczas wydarzenia przeprowadzi Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych.