W Czerwionce-Leszczynach powstanie nowe osiedle. Na 7-hektarowej działce zbudują kilkaset mieszkań

W gminie nowe bloki komunalne nie powstały od wielu lat. Jeśli już oddawano do użytku nowe mieszkania - to były to zazwyczaj lokale socjalne, jak te które powstały w wyremontowanym, dawnym hotelu robotniczym przy dawnej kopalni Dębieńsko. Teraz gmina przymierza się do wielkiej inwestycji w ramach tzw. inicjatywy SIM Południe. Wspólnie z innymi śląskimi gminami jak Kuźnia Raciborska, Racibórz, Jastrzębie, Bielsko chce w ramach jednej spółki zbudować łącznie około tysiąca nowych mieszkań. Kilkaset z nich ma być wybudowanych właśnie w Czerwionce-Leszczynach.

W urzędzie trwają już intensywne przymiarki do tej wielkiej inwestycji. - W tej chwili prowadzony jest podział geodezyjny nieruchomości, na której mają powstać mieszkania. To jest teren za osiedlem Jana Pawła II. Na początku przyszłego roku podział geodezyjny powinien być zakończony. Będzie to teren około 7 ha przeznaczony pod budowę mieszkań - informuje Hanna Piórecka-Nowak, rzeczniczka Urzędu Miasta i Gminy w Czerwionce-Leszczynach.