W Dąbrowie Górniczej powstaje centrum przesiadkowe, nowe tunele, ronda, drogi i perony kolejowe

Przypominamy, że od 14 kwietnia dojazd do budynków przy ul. Kolejowej odbywa się od ul. Konopnickiej, a nie tak jak dotychczas od ul. Kościuszki. Zmiana wynikła z rozpoczęcia wówczas kolejnego etapu prac w tym rejonie – budowy kanalizacji, uzbrojenia terenu i przygotowań do budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Kościuszki. Rondo połączone będzie z nową drogą poprowadzoną za Hutą Bankową do ul. Sobieskiego, a także z wjazdem do tunelu pod torami, który umożliwi dotarcie do ul. Limanowskiego.