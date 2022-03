W Dąbrowie Górniczej powstanie nowa droga wzdłuż torów kolejowych, by nie korkowało się centrum. Zmieni się też al. Zagłębia Dąbrowskiego

Plany te są pozytywnie odbierane przez mieszkańców, którzy powoli zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę Dąbrowa Górnicza to dziś jeden ogromny plac budowy, a jeden remont i przebudowa infrastruktury drogowej goni kolejną. Czasem wymaga to objazdów, co jest kłopotliwe np. przy dojeździe w rejony Pogorii czy Parku Zielona, ale generalnie trwająca budowa centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w centrum i tunelu pod torami kolejowymi dla kierowców powoli zmierzają do finału. Jest więc szansa, że wkrótce będzie można przedostać się na drugą stronę miasta właśnie tunelem na przedłużeniu ulicy Kościuszki.

Jak przyznaje prezydent miasta Marcin Bazylak poprzez trwającą już budowę przedłużenia ul. Kolejowej do ul. Perla powstanie alternatywa dla przejazdu przez śródmieście. Ta alternatywa będzie miała całkowite uzasadnienie właśnie dzięki budowie łącznika ul. Kolejowej z aleją Zagłębia Dąbrowskiego, bo obecnie ulice Kraszewskiego, Kotarbińskiego i Konarskiego nie są przygotowane na obsługę takiego ruchu.