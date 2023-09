W Katowicach przy ul. Mikołowskiej 44 powstaje Społeczne Ministerstwo Samotności. Będą tu bistro, sala ćwiczeń i spotkania z psychologami

W Katowicach przy ul. Mikołowskie 44 powstaje Społeczne Ministerstwo Samotności

W czwartek 21 września miasto Katowice i Fundacja Wolne Miejsce przedstawiły założenia pierwszego w Polsce Społecznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic, tłumaczył, że choć będzie to miejsce w pierwszej kolejności dedykowane seniorom, których w mieście jest ok. 80 tysięcy, to będzie otwarte na osoby w każdym wieku.