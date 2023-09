W piątek w Tychach odbędzie się spotkanie z wiceministrem Pawłem Jabłońskim

Czy Polska jest bezpieczna?

Spotkanie kandydatki do Sejmu RP Aleksandry Wysockiej-Siembigaj z wiceministrem Pawłem Jabłońskim, które odbędzie się w piątek, 22 września o godzinie 18:00 w Tychach, będzie poświęcone ważnemu tematowi dotyczącemu bezpieczeństwa w Polsce. Celem spotkania będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: "Czy Polska jest bezpieczna?".

Wiceminister Paweł Jabłoński jest osobą mającą znaczący wpływ na kształtowanie polityki bezpieczeństwa w kraju, co czyni go kompetentnym do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Kandydatka do Sejmu RP Aleksandra Wysocka-Siembigaj, z kolei, będzie miała okazję przedstawić swoje spojrzenie i propozycje dotyczące tej kwestii.

Możemy spodziewać się poruszenia różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo narodowe, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne czy stabilność społeczna, a także omówienia wyzwań związanych z sytuacją międzynarodową, migracją, terroryzmem czy zmianami klimatycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo Polski.