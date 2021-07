W Rybniku powstaje przychodnia dedykowana obywatelom Ukrainy. Będzie prowadzona przez lekarzy z tego kraju

W Rybniku powstaje przychodnia dla Ukraińców

- Żyją tutaj, pracują, kupują w sklepach i od czasu do czasu potrzebują też pomocy lekarza, a niestety dla wielu z nich bariera językowa jest wciąż nie do przeskoczenia. O ile potrafią się porozumieć z pracodawcą, tak dokładne opowiedzenie lekarzowi co i gdzie go boli, jest już kłopotliwe – mówi Mariusz Wiśniewski ze Stowarzyszenia 17-tka. - Ja sama, choć znam polski to przekonałam się, że dogadać się z lekarzem jest trudno. Zadzwoniłam kiedyś mówiąc, że mam zerwany paznokieć w ręce. Lekarz zrozumiał, że mam złamaną kość w dłoni – mówi Natalia Koval, Ukrainka od kilku lat mieszkająca w Polsce.

Rybnickie Stowarzyszenie 17-tka to organizacja, która od lat wspiera przyjeżdżających do Rybnika Ukraińców. Zaczęło się od pomocy przy załatwianiu dokumentów, darmowych kursów językowych. Potem wyliczono, że obywateli ze Wschodu jest w Rybniku już tylu, że mogliby zasiedlić kolejną, rybnicką dzielnicę. I tak powstał projekt „28 dzielnica”. W mieście działa biuro, w którym Ukraińcy spotykają się, wspierają się, uczą się polskiego za darmo, mogą uzyskać pomoc z wypełnieniem dokumentów, pism. I to tam dostrzeżono kłopot z dostępem do opieki medycznej dla rezydujących w Polsce.