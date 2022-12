W szpitalu miejskim w Częstochowie nie ma miejsc na oddziale pediatrycznym. Lawinowo rośnie liczba chorych

Lawinowo rośnie liczba chorych

Lekarze niemal w całej Polsce alarmują o lawinowym przyroście zakażeń wirusami. Przed gabinetami, pomimo wyznaczonych godzin przyjęcia, tworzą się gigantyczne kolejki. Niektóre przychodnie zaznaczają, że do środka może wejść tylko jedna osoba i to "bez ostrych objawów chorobowych". Po wizycie u medyków - o ile uda się do nich dostać - wszyscy biegną do aptek, a tam też swoje trzeba odstać.

Bardzo dużo zachorowań notuje się wśród dzieci. Do przedszkoli i szkół uczęszczają pojedyncze osoby.

- Kilka dni temu w przedszkolnej grupie mojego dziecka była zaledwie jedna osoba - mówi jedna z częstochowianek. - Z przekazywanych nam informacji wynika, że na blisko 150 osób w całym przedszkolu, ostatnio było 26 osób - dodaje.

Z informacji przekazywanych przez czytelników wynika, że niektóre częstochowskie szkoły zastanawiają się nad wprowadzeniem w styczniu kilkudniowego nauczania zdalnego. Zresztą chorują nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele.