Ważne wyróżnienie dla lekarzy leczących dzieci z cukrzycą z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

W Katowicach dzieci chore na cukrzycę leczą na światowym poziomie. Dowodem tego jest przyznanie Klinice Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kolejnego międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego najwyższą jakość opieki nad dziećmi diabetologicznymi.

Podobnie jak w poprzednim roku, tak i w 2020 r. klinika oraz funkcjonujący na jej bazie Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii GCZD otrzymały Centre of Reference for Pediatric Diabetes. To renomowany certyfikat przyznawany przez grupę SWEET - Pediatric Diabetes Working To Create Centers Of Reference, International Diabetes Federation Europe (IDF-Europe) International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) ośrodkom, w których leczą się młodzi pacjenci diabetologiczni. - Niezmiernie się cieszę, że doceniano naszą pracę. Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich - pacjentów i ich opiekunów oraz medyków opiekujących się dziećmi z cukrzycą, bardzo trudne. Przez cały okres pandemii pracowaliśmy pełną parą. Jako oddział referencyjny nie wstrzymaliśmy przyjęć, żaden pacjent nie został pozostawiony bez pomocy. Znakomicie poradziliśmy sobie z wyzwaniem, jakim była zdalna edukacja opiekunów pacjentów diabetologicznych - podkreśla prof. Przemysława Jarosz-Chobot, kierująca Oddziałem Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Certyfikat Centre of Reference for Pediatric Diabetes otrzymują placówki z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu cukrzycy, połączonym z wysoką jakością specjalistycznej opieki diabetologicznej, które w terapii pacjentów korzystają z najnowszych technologii. Program szeroko się rozwija. Obecnie już około 60 placówek na całym świecie może się poszczycić tym wyróżnieniem. W Polsce, oprócz katowickiego ośrodka, certyfikatem mogą się wykazać jeszcze tylko szpitale w Warszawie, Rzeszowie i Opolu.

By w roku 2019 po raz pierwszy uzyskać certyfikację, Klinika Diabetologii Dziecięcej SUM musiała przejść zewnętrzny audyt, podczas którego oceniane były m. in. procedury medyczne, kompetencje personelu oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę. Wśród wymogów niezbędnych do uzyskania certyfikacji jest też liczba minimum 150 pacjentów diabetologicznych leczących się w danej placówce, współpraca ze stowarzyszeniami pacjentów, możliwość leczenia pacjentów zagranicznych oraz prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i ich opiekunów zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Certyfikat Centre of Reference for Pediatric Diabetes przyznawany jest w ramach projektu SWEET (Pediatric Diabetes Working To Create Centers Of Reference), zainicjowanego w 2008 przy wsparciu unijnego Programu Zdrowia Publicznego. Projekt SWEET ma na celu poprawę profilaktyki wtórnej, diagnostyki i kontroli cukrzycy typu 1 i 2 u dzieci i młodzieży. Jego misją jest, by poprzez wspieranie rozwoju ośrodków referencyjnych zmniejszać nierówności w dostępie do opieki nad dziećmi z cukrzycą, przy zachowaniu wysokiej jakości opieki oraz jej stałym podnoszeniu.