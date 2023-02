Wersow potwierdziła plotki. Tiktokerka jest w ciąży! Radosną nowinę ogłosiła w wyjątkowy sposób

- Obiecuję, że pokażę ci, co piękne. Złapiesz mnie za rękę. Ten pierwszy raz z tobą staje mój świat i tak. A ty pokażesz mi co piękne. Puste w miejscu serce. I pierwszy raz wypełni je ktoś aż tak - śpiewa Wersow.

Pod filmikiem pojawiły się gratulacje dla rodziców, nie kryjąc zachwytu nad sposobem, w jaki poinformowała o ciąży tiktokerka: "Ciąża ciąża.. Gratulacje! Ale to jest piękne w jaki sposób Weronika pokazuje radość z macierzyństwa. Ta piosenka pięknie opowiada o miłości matki do dziecka. To jest inny rodzaj miłości i wie o tym tylko matka" - napisała jedna z użytkowniczek.