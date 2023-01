WhatsApp nie będzie działać na tych telefonach od 1 lutego. Sprawdź listę urządzeń, które nie będą obsługiwać popularnej aplikacji

WhatsApp nie będzie działał na niektórych modelach telefonów

Z WhatsAppa korzysta mnóstwo ludzi. To wygodny sposób na komunikację z bliskimi i znajomymi, dzięki któremu można przekazywać sobie informacje i pliki. Do sprawnego działania aplikacji wymagane są przede wszystkim stabilne połączenie internetowe i odpowiednia wersja systemu. Z racji na to, że niektóre starsze modele telefonów nie są w stanie działać na wystarczająco aktualnych wersjach systemowych, WhatsApp zdecydował ograniczyć kompatybilność aplikacji z tymi urządzeniami.

Od 1 lutego 2023 na wybrane telefony nie będą już obsługiwać popularnej aplikacji. Są to urządzenia, które mogą działać na określonych wersjach systemów:

Dla Androida: wersje nowsze niż wersja 4.1

Dla iOS: minimalna wersja to 12.0

Sprawdź listę urządzeń w poniższej galerii. Może znajduje się tam telefon, z którego korzystasz na co dzień? Jeśli użytkowanie WhatsAppa jest dla ciebie rzeczą istotną, prawdopodobnie musisz pomyśleć o przeniesieniu się na nowszy sprzęt.