Widoki z wieży Sky Walk w Świeradowie Zdroju warte są wspinaczki na górę? Sami zobaczcie, co widać z platformy na wysokości 62 metrów

Wieża Sky Walk stała się rzeczywiście bardzo szybko na tyle popularna, że jak można przeczytać w najnowszym wydaniu miejscowej samorządowej gazety trzeba będzie poszukać nowych miejsc parkingowych, bo w weekendy chętne do wspinaczki na szklaną w części platformę widokową są prawdziwe tłumy. A każdy gość samochód gdzieś zostawić musi. Pod koniec sierpnia tego roku tłoku już nie było, co nie zmienia faktu, że przez cały czas można było tam spotkać grupki czy pojedyncze osoby, które pokonywały stromą nawierzchnię ulicy Dąbrowskiego. Podejście nie jest długie, ale dość strome. Nie sprawia jednak problemu nawet starszym osobom. Jeśli nie chce nam się jednak wchodzić pod wieżę Sky Walk możemy zamówić… taksówkę. Te prawo wjazdu na górę mają, w odróżnieniu od prywatnych samochodów. Takie udogodnienie będzie nas kosztowało od 30 złotych w górę, w zależności od ilości pasażerów.

Ile kosztuje wejście na wieżę Sky Walk?

Kiedy już wdrapiemy się pod wieżę Sky Walk możemy skorzystać od razu z oferty gastronomicznej albo zrobić to już po skorzystaniu z tej nowej atrakcji. Jeśli nie możemy się już doczekać widoków wysokości 62 metrów, możemy od razu zacząć wędrówkę w górę. By przejść przez bramki musimy wcześniej kupić bilet w samoobsługowych automatach. Możemy to zrobić m.in. z wykorzystaniem karty płatniczej. Ile trzeba zapłacić? Oto cennik: