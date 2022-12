Wigilia 2022. Jaka będzie pierwsza gwiazdka na Śląsku? Gdzie na niebie szukać tego ciała niebieskiego ZOBACZCIE FILM

Aby zobaczyć tradycyjną pierwszą gwiazdkę powinniśmy skierować wzrok na południowy horyzont. O godzinie 15.43 zajdzie słońce i chwilę później pojawi się pierwsze widoczne ciało niebieskie.

- Na południu pojawi się bardzo jasny punkt i będzie to niestety nie gwiazda, ale planeta i będzie to Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, która świeci światłem odbitym od Słońca. Jest to jedna z najjaśniejszych planet, które widzimy na horyzoncie - mówi Jarosław Juszkiewicz, rzecznik Planetarium Śląskiego Parku Nauki. - Jeżeli nasze okna wychodzą na wschód, to dojrzymy tam Marsa. To będzie drugi jasny punkt na niebie - dodaje.