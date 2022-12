Wigilia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Pracownicy i członkowie fundacji Zdrowie przy kolędach złożyli sobie życzenia świąteczne

Ostatnie dwa lata były niezwykle ciężkie dla wszystkich pracowników służb medycznych. Nie inaczej było w przypadku sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, który w okresie pandemii pełnił funkcję szpitala covidowego – to tutaj trafiali pacjenci z najcięższymi przypadkami koronawirusa, Jednak po tym intensywnym okresie wszystko wraca powoli do normalności, na co dowodem jest pierwsza od dwóch lat wspólna wigilia, wyprawiona dla pracowników „jedynki”.