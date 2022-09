Wisła Płock - Górnik Zabrze 1:1. Seria bez zwycięstw wciąż trwa... Relacja z meczu

Górnik Zabrze był w Płocku w poważnych opałach, ale dopisało mu szczęście. W 59 minucie Rafał Wolski walcząc o piłkę z Erikiem Janżą... przebiegł mu po plecach. Sędzia Daniel Stefański wyrzucił piłkarza gospodarzy z boiska, a goście po pięciu minutach doprowadzili do wyrównania. I to znów z dużym uśmiechem losu, bo uderzenie Roberta Dadoka było raczej próbą (za) głębokiego dośrodkowania, a tymczasem przelobował Bartłomieja Gradeckiego.

Do tego momentu zabrzanie toczyli wyrównany bój z drużyną wracającą na prowadzenie w tabeli, ale to Wisła - poza pierwszymi minutami - miała mecz pod kontrolą. I w 36 minucie objęła prowadzenie po rozegraniu rzutu rożnego i błędzie obrony Górnika. Niewiele jednak zabrakło, by już niespełna minutę później był remis - Dadok trafił jednak tylko w poprzeczkę.

Grający w przewadze goście nie potrafili zgarnąć pełnej puli, Wisła broniła się dość pewnie, mając też własną okazję do strzelenia gola numer dwa. Remis był więc wynikiem sprawiedliwym, chociaż pozostawiającym niedosyt po obu stronach. Wisła była bliżej zwycięstwa, ale wybryk Wolskiego otworzył szansę przed Górnikiem, którą ten połowicznie wykorzystał.