Wizz Air poleci z Katowic do Erywania. Nowe połączenie lotnicze z Pyrzowic już od kwietnia

Już od kwietnia pasażerowie portu lotniczego Katowice Pyrzowice będę mieli okazję, podróżować do stolicy Armenii. Pierwszy rejs linii lotniczej Wizz Air do stolicy Armenii zaplanowano na sobotę 29 kwietnia 2023 roku. Kierunek będzie obsługiwany regularnie, dwa razy w tygodniu :początkowo w środy i soboty, a od połowy czerwca w środy i niedziele.

– Cieszymy się, że Wizz Air ciągle rozwija swoją ofertę z pyrzowickiego lotniska. Katowice Airport będą jedynym portem regionalnym w Polsce z trasą do stolicy Armenii. Warto podkreślić, że to drugie połączenie Wizz Aira z Pyrzowic na Kaukaz. Od maja 2013 roku przewoźnik oferuje z naszego lotniska loty do Kutaisi w Gruzji. Jestem przekonany, że trasa do Erywania będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem m.in. wśród Ormian mieszkających i pracujących w Polsce – podkreślił Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.