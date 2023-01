Katowice Airport: Rekordowy 2022 rok w przewozach cargo. Przewieziono ponad 40 tysięcy ton frachtu

- Obsługa frachtu lotniczego jest ważną składową działalności pyrzowickiego lotniska. O jej znaczeniu świadczy to, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat przewozy frachtu lotniczego wzrosły w Pyrzowicach dwukrotnie - z dwudziestu tysięcy ton w 2020 roku, do ponad czterdziestu tysięcy ton w 2022 roku – podkreśla Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA., zarządzającego Katowice Airport. - Sprawne obsłużenie dynamicznie rosnących wolumenów możliwe było dzięki nowej strefie cargo, która została oddana do użytku ponad sześć lat temu. W 2023 roku spodziewamy się ustabilizowania komercyjnego ruchu cargo na poziomie z minionego roku, a to ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-geopolityczną na świecie. W perspektywie średniookresowej prognozujemy dalszy wzrost, dlatego przygotowujemy się do budowy drugiego terminalu towarowego. W tym roku planujemy zakończyć prace nad projektem budowlanym, a w przyszłym wybrać wykonawcę” – mówi Artur Tomasik.